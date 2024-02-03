Лидер французских "Патриотов" потребовал срочного выхода Франции из НАТО и ЕС

Флориан Филиппо считает, что, "покинув НАТО и ЕС, Франция вновь обретет независимость и сможет лучше защищать свои национальные интересы"

ПАРИЖ, 3 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Франция должна срочно выйти из НАТО для защиты своей независимости. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Властные элиты в США стремятся к разжиганию конфликтов повсюду в мире, - отметил он. - Франция не должна иметь абсолютно ничего общего с этим, нужно срочно выйти из НАТО".

По мнению политика, "покинув НАТО и ЕС, Франция вновь обретет независимость и сможет лучше защищать свои национальные интересы".

В 1966 году Франция уведомила США о решении выйти из военной структуры НАТО, чтобы вернуться к "полномасштабному суверенитету на своей территории". Как заявлял тогда основатель Пятой республики генерал Шарль де Голль, "Франция постепенно отделилась от военной организации НАТО, которая подчиняет европейцев американцам". Весной 2009 года - спустя 40 лет после отставки де Голля - Франция официально вернулась в военную структуру альянса.