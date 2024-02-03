Главы МИД ЕС не приняли решение на встрече в Брюсселе по поставкам оружия Киеву

Дискуссия "продолжится на министерской встрече 19 февраля", сообщил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель

БРЮССЕЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Главы МИД стран ЕС на неформальной встрече в Брюсселе не приняли решение по военной помощи Украине или по перспективам увеличения объема Европейского фонда мира. Как сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи, дискуссия "продолжится на министерской встрече 19 февраля".

"Была серьезная дискуссия о поддержке Украины, мы обсуждали ситуацию на поле боя, поддержку, а также фонд поддержки Украины, который должен быть согласован в будущие дни. Мы все согласны, что Украине нужно больше оружия, больше поддержки, которая должна прийти сейчас", - заявил Боррель.

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 1 февраля утвердили решение о выделении бюджетной помощи Украине в €50 млрд на четыре года, но отложили решение об увеличении объема Европейского фонда мира для наращивания поставок оружия, поручив главам МИД "продолжить доработку деталей" этого решения.