AP: США считают, что поразили все запланированные цели при ударах по Сирии и Ираку

Представитель Пентагона, отметил, что у ведомства "на данный момент нет дополнительной информации" для публикации относительно ударов

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Американские власти считают, что при ударах США по территории Сирии и Ирака были поражены все запланированные цели. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на американское должностное лицо.

Как следует из публикации, "первоначальные оценки нанесенного ущерба свидетельствуют о том, что США поразили все запланированные цели, а также несколько "динамических целей", которые появились во время проведения операции, включая место, где были ракеты "земля - воздух" и площадку для запуска беспилотников". Представитель Пентагона, комментируя по просьбе ТАСС этот материал, отметил, что у ведомства "на данный момент нет дополнительной информации" для публикации относительно ударов.