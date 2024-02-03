FAZ: германо-украинский договор о безопасности может быть подписан в феврале в Мюнхене

По информации газеты, уже готов черновой вариант соглашения

БЕРЛИН, 3 февраля. /ТАСС/. Договор о партнерстве между ФРГ и Украиной в области безопасности может быть подписан уже в текущем месяце. Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники.

По данным издания, уже готов черновой вариант соглашения. Подписать его предполагается на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая пройдет 16-18 февраля.

Каких-либо подробностей о содержании договора в статье не приводится.

В кабмине ФРГ эту информацию не подтвердили, но напомнили о недавнем телефонном разговоре канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Украины Владимира Зеленского, в ходе которого эта тема обсуждалась.

Шольц и Зеленский говорили по телефону 24 января. Оба лидера "договорились в скором времени завершить переговоры по соглашению об обязательствах в области безопасности и поддержки", говорилось в заявлении пресс-службы кабмина ФРГ.

На полях саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля Группа семи приняла декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украине. Затем к декларации присоединились некоторые другие страны. Документ, в частности, гласит, что Киев должен получить значительный военный потенциал. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным и потенциально очень опасным.