ХАМАС обсуждает парижскую инициативу со всеми палестинскими фракциями

Член политбюро движения Усама Хамдан заявил, что оно открыто для обсуждения любых инициатив или идей, которые приведут к прекращению израильской агрессии

КАИР, 3 февраля. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС проводит консультации с представителями всех палестинских фракций по поводу многосторонней инициативы, выработанной на встрече в Париже, относительно возможного перемирия и обмена заложников на палестинских заключенных. Об этом сообщил член политбюро ХАМАС Усама Хамдан.

"ХАМАС находится в постоянном контакте и консультируется со всеми силами и фракциями палестинского сопротивления", - отметил Хамдан, слова которого приводятся в Telegram-канале движения. Он пояснил, что детальные обсуждения ведутся "с партнерами и соратниками по сопротивлению". Хамдан добавил, что при этом руководство ХАМАС "ценит все национальные позиции, которые отражают единство палестинцев".

Член политбюро движения заявил, что "ХАМАС открыто для обсуждения любых инициатив или идей, которые приведут к прекращению [израильской] агрессии". Хамдан подтвердил, что обсуждение инициативы, выработанной в Париже, "проходит с учетом необходимости выполнения ряда условий".

2 февраля лидер ХАМАС Исмаил Хания провел переговоры с генеральным секретарем группировки "Исламский джихад" Зиядом ан-Наххаля, в ходе которых было отмечено, что изучение палестинскими группировками новой инициативы основано на том, что любые переговоры должны привести к полному прекращению агрессии, выводу оккупационных сил за пределы сектора Газа, снятию блокады, гарантиям восстановления анклава, соблюдению законных прав палестинцев и комплексной реализации договоренностей об обмене заложников на палестинских заключенных.

28 января AFP проинформировало, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс встретился в Париже с представителями Египта, Израиля и Катара. В свою очередь телеканал NBC сообщил, что участники консультаций договорились об основах новой сделки между ХАМАС и Израилем, которая предусматривает поэтапный обмен удерживаемых радикалами заложников на палестинских заключенных, паузы в боевых действиях и поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. 30 января движение ХАМАС заявило, что получило предложение пойти на сделку с Израилем, выработанную в ходе встречи в Париже.

Позже появились сообщения, что ХАМАС согласилось на постепенное освобождение палестинских заключенных и на первом этапе не намерено настаивать, чтобы из тюрем были выпущены лица, осужденные на длительные сроки.