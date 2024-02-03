Глава МИД Венгрии не удивлен угрозами в адрес своей страны со стороны США

Заместитель председателя комитета по международным делам Сената Конгресса США Бен Кардин ранее угрожал ужесточить визовой режим и ввести санкции против венгерских граждан

БУДАПЕШТ, 3 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил разочарование, но не удивление в связи с угрозами властей США ужесточить визовой режим и ввести санкции против венгерских граждан.

Комментируя по просьбе журналистов заявление председателя комитета по международным делам Сената Конгресса США Бена Кардина на этот счет, глава МИД сказал: "Это неудивительно с учетом того, что в Америке немало людей, которые участвуют в политической жизни и заинтересованы в разрушении отношений между двумя странами. Мы, напротив, заинтересованы в улучшении отношений между Венгрией и США и хотим, чтобы они вновь стали такими же хорошими, как несколько лет назад".

"Мы постоянно работаем над улучшением венгерско-американских отношений и хотели бы, чтобы наше сотрудничество было как можно лучше. Но похоже, что в политической жизни Америки многие люди заинтересованы в том, чтобы эти отношения были плохими", - отметил Сийярто на встрече с венгерскими журналистами после неформального совещания с коллегами из стран Евросоюза в Брюсселе. Его пресс-конференция транслировалась телеканалом М1.

1 февраля Кардин заявил, что "демократические нормы в Венгрии подвержены эрозии", а премьер-министр Виктор Орбан стал самым ненадежным союзником по НАТО, мешающим оказывать помощь Украине. "Администрации Байдена следует изучить вопрос о том, действительно ли Венгрия является надежным партнером, заслуживающим участия в программе безвизового въезда, и целесообразно ли с учетом уровня коррупции [в этой стране] ввести санкции в соответствии с Глобальным актом Магнитского", - сказал глава комитета. Он выступил с этим заявлением после встречи с послом США в Венгрии Дэвидом Прессманом, который отправился в Вашингтон обсуждать с администрацией и Конгрессом возможные шаги против правительства Орбана.

Венгрия является участницей программы безвизового въезда в США. Программа позволяет гражданам 40 стран, в том числе ЕС, находиться на американской территории без визы в течение 90 дней в деловых или туристических целях. Что касается Глобального акта о правах человека им. Магнитского, то этот американский закон предусматривает введение санкций за грубые нарушения прав человека и причастность к коррупции. Это означает заморозку активов, запрет на въезд и невозможность вести дела с гражданами и компаниями в США.