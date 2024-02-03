Глава МИД Венесуэлы заявил о развитии энергетического сотрудничества с Ираном

Иван Хиль Пинто подчеркнул "основополагающее значение единства и дружбы между народами" двух стран

КАРАКАС, 3 февраля. /ТАСС/. Венесуэла и Иран расширяют сотрудничество в энергетической сфере в интересах народов двух стран. Об этом заявил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто по итогам встречи с министром нефти Ирана Джавадом Оуджи, который прибыл с визитом в южноамериканскую республику.

"Мы были рады встретиться с министром нефти Исламской Республики Иран в целях укрепления энергетического альянса наших стран", - отметил Хиль Пинто на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). Министр указал на "расширение сотрудничества в интересах народов двух стран" и подчеркнул "основополагающее значение единства и дружбы между народами" Венесуэлы и Ирана.

Во время визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Тегеран в июне 2022 года было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве двух стран в энергетической отрасли сроком на 20 лет. В апреле прошлого года представительная делегация во главе с Оуджи провела в Каракасе переговоры, в ходе которых были заключены соглашения о сотрудничестве в сфере добычи и переработки нефти.