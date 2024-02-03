Маск предложил пользователям X проголосовать по импичменту главы МВБ США Майоркаса

В опросе приняли участие более 81 тыс. человек, из которых 91,4% поддерживают импичмент

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Американский предприниматель Илон Маск предложил пользователям принадлежащей ему социальной сети X проголосовать за или против импичмента главы министерства внутренней безопасности (МВБ) США Алехандро Майоркаса.

"Объявить импичмент министру Майоркасу за преднамеренное нарушение закона и значительный рост нелегальной иммиграции, которая беспрецедентно превышает все исторические показатели?" - поинтересовался миллиардер на своей странице в X.

По состоянию на 14:35 по местному времени (22:35 мск) в опросе приняли участие более 81 тыс. человек. 91,4% из них считают, что Майоркас заслуживает импичмента.

Перед запуском голосования Маск в отдельной публикации отметил, что "очень поддерживает рост легальной иммиграции". "Я не против иммиграции, я, как и любой здравомыслящий человек, против того, чтобы огромное число непроверенных людей наводнило Америку", - объяснил он.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что голосование в Палате представителей Конгресса США по импичменту главы МВБ может состояться во вторник.

В конце января за импичмент в отношении Майоркаса проголосовал комитет Палаты представителей по внутренней безопасности. В поддержку соответствующей резолюции высказались 18 членов комитета, против - 15 законодателей.