США сообщили о нанесении нового удара по территории Йемена

Американские военные уничтожили шесть ракет хуситов

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Американские военные нанесли очередной удар по территории Йемена, целью атаки стали шесть противокорабельных ракет мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах". Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Приблизительно в 19:20 по времени Саны силы CENTCOM в целях самообороны нанесли удары по шести противокорабельным крылатым ракетам хуситов, готовым к пуску по судам в Красном море. ВС США обнаружили крылатые ракеты на подконтрольных хуситам территориях и определили, что те представляют непосредственную угрозу коммерческим судам и кораблям ВМС США в регионе", - говорится в сообщении CENTCOM, размещенном в X (ранее Twitter).

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября 2023 года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

12 января вооруженные силы Великобритании и США, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам "Ансар Аллах" в нескольких городах Йемена, включая Сану и Ходейду. Мишенями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции мятежников. В ночь на 23 января Великобритания и США нанесли вторую официально подтвержденную совместную серию ударов, основной целью которых были подземные склады хуситов и объекты, связанные с запуском ракет и воздушным наблюдением.