Президент Венесуэлы осудил осквернение памятника Симону Боливару в Риме

Николас Мадуро отметил, что "категорически отвергает" агрессию, "совершенную сторонниками крайне правых венесуэльцев"

КАРАКАС, 4 февраля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро решительно осудил осквернение памятника герою национально-освободительной борьбы с испанским колониальным господством Симону Боливару (1783-1830) в Риме.

"Я осуждаю неприемлемую агрессию, которую фашистские орды в Италии совершили на Монте Сакро [Священная гора] в Риме против Симона Боливара, отца и освободителя свободной Америки", - написал президент в X (ранее Twitter), где размещены фотографии разбитого бюста Боливара.

"Я категорически отвергаю эту агрессию, совершенную сторонниками крайне правых венесуэльцев <…> , которые хотели бы сделать то же самое с народом Венесуэлы", - отметил Мадуро. "Мы не позволим им сделать этого. С Боливаром мы всегда идем к победе!" - добавил президент.

Национальный герой Венесуэлы Симон Боливар родился 24 июля 1783 года в Каракасе и является наиболее влиятельным политическим деятелем и военачальником Войны за независимость испанских колоний в Южной Америке XIX века. Под его руководством от испанского колониального господства были освобождены Венесуэла, Новая Гренада, в состав которой входили современные государства Колумбия и Панама, и Эквадор. В 1819 году был избран президентом Великой Колумбии, образованной на территории этих стран. Боливар освободил Перу и стал во главе образованной на части ее территории Боливии, названной в его честь.

В 1805 году Симон Боливар вместе со своим учителем и наставником Симоном Родригесом путешествовал по Италии. 15 августа 1805 года, на холме Монте Сакро в Риме, он дал клятву: "Клянусь моими предками, клянусь их Богом, клянусь честью, клянусь своей Родиной, что не дам отдыха своим рукам, не дам спокойствия своей душе, пока не падут цепи, которые держат нас под гнетом испанского господства". Позднее на холме был установлен бюст Боливара.