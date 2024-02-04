Ведущие СМИ США прогнозируют Байдену победу на первичных выборах в Южной Каролине

За голоса делегатов от штата борются также член Палаты представителей Конгресса Дин Филлипс и писательница Марианна Уильямсон

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден предсказуемо одержит победу на первичных выборах (праймериз) демократов, состоявшихся в субботу в штате Южная Каролина. С таким прогнозом выступили ведущие американские СМИ, включая агентство Associated Press, телекомпании NBC и CNN, газету Politico.

Официальные итоги голосования еще не объявлены, но, согласно этим оценкам, Байден уже предсказуемо гарантировал себе победу. "Жители Южной Каролины снова сказали свое слово, и я не сомневаюсь, что вы вновь отправляете нас в путь к победе в борьбе за пост президента и к тому, чтобы [экс-президент США] Дональд Трамп снова проиграл", - подчеркивается в заявлении Байдена, опубликованном его предвыборным штабом.

На праймериз в Южной Каролине отбирают делегатов, которые на предстоящем национальном съезде Демократической партии поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты. По итогам первичных выборов в штате будут распределены голоса 55 делегатов. Байден получит не менее 42 из них, согласно оценкам CNN.

За голоса делегатов от Южной Каролины борются также член Палаты представителей Конгресса США Дин Филлипс (от штата Миннесота) и американская писательница Марианна Уильямсон. Байден является бесспорным фаворитом.

Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов в первом туре голосования на национальном съезде партии 19-22 августа в Чикаго (штат Иллинойс) претенденту необходимо получить 1 968 голосов делегатов, согласно оценкам CNN.

Очередные выборы президента пройдут в США 5 ноября. 25 апреля 2023 года Байден заявил, что будет добиваться переизбрания. Республиканец Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.