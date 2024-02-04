Белый дом выступил против помощи Израилю без новых средств для Украины

Пресс-секретарь вашингтонской администрации Карин Жан-Пьер подчеркнула, что "безопасность Израиля должна быть священной, а не становиться предметом политической игры"

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Вашингтонская администрация выступает против рассмотрения в Палате представителей Конгресса США законопроекта, предусматривающего направление $17,6 млрд на помощь Израилю без выделения дополнительных средств на поддержку Украины. Об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, опубликованном в субботу.

"На протяжении месяцев администрация работала с двухпартийной группой сенаторов над договоренностями в сфере национальной безопасности, при которых обеспечивается охрана нашей границы и предоставляется поддержка жителям Украины и Израиля. Как раз в свете предстоящей публикации текста законопроекта республиканцы в Палате представителей придумали новый циничный политический маневр, - отметила она. - Безопасность Израиля должна быть священной, а не становиться предметом политической игры".

По словам Жан-Пьер, вашингтонская администрация "решительно выступает против этой уловки, которая ничего не делает для охраны границы, ничего не делает для помощи жителям Украины в самообороне" и "лишает гуманитарной помощи гражданское палестинское население". "Республиканцам в Палате представителей вместо этого нужно работать в двухпартийном ключе над этими насущными вопросам в сфере национальной безопасности, как делают администрация и Сенат", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

Группа конгрессменов США ранее в субботу представила этот законопроект. Палата представителей Конгресса США, как планируется, проголосует по нему на следующей неделе, заявил ее спикер Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана). Он отметил, что американские сенаторы намерены вскоре представить текст законопроекта, предусматривающего выделение по запросу вашингтонской администрации средств на помощь Израилю, Украине, ужесточение пограничного контроля на южной границе страны, а также на другие нужды. Говоря о сенаторах, Джонсон подчеркнул: "Их руководство понимает, что, не включив Палату [представителей] в переговоры, они исключили возможность быстрого рассмотрения любого законопроекта".

Запрос американских властей

Администрация США почти четыре месяца назад направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Группа республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывалась в последние месяцы против дальнейшего оказания Киеву финансовой помощи. Джонсон ранее предупреждал о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются.