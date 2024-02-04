Силы безопасности Израиля задержали на Западном берегу 16 подозреваемых в терроризме

По сведениям газеты The Jerusalem Post, у задержанных изъяли оружие, взрывчатку и военное снаряжение

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 февраля. /ТАСС/. Израильские силы безопасности в ходе проверок на Западном берегу реки Иордан произвели аресты разыскиваемых лиц, у которых были изъяты оружие, взрывчатка и военное снаряжение. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

Как отмечает издание, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Служба общей безопасности (ШАБАК) и пограничная полиция действовали в нескольких населенных пунктах на Западном берегу, арестовав в общей сложности 16 подозреваемых. Все задержанные были переданы для дальнейших допросов сотрудникам ШАБАК.

По данным ЦАХАЛ, с 7 октября 2023 года на Западном берегу реки Иордан были арестованы около 3 тыс. разыскиваемых лиц. В ходе проверок были подтверждены связи почти 1,4 тыс. человек из числа задержанных с радикальным палестинским движением ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.