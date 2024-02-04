Конгрессвумен заявила, что демократы "в судорогах" от возможности интервью Путина Карлсону

Представители Демократической партии США "ненавидят, когда кто-то отходит "от сценария", подчеркнула Марджори Тейлор-Грин

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Демократы в США и подконтрольные им средства массовой информации "бьются в судорогах" от возможности того, что президент России Владимир Путин мог бы дать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Такое мнение изложила в X (ранее Twitter) в субботу член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин (республиканка, от штата Джорджия).

"Демократы и их пропагандисты в СМИ бьются в судорогах от возможности того, что Такер Карлсон возьмет интервью у Путина. Они считают, что имеют право быть цензорами и что именно они говорят вам, что думать и во что верить. Они ненавидят, когда кто-то вроде Такера отходит "от сценария". У нас в стране есть свободные СМИ, и именно на таких людей, как Такер Карлсон, мы полагаемся в том, чтобы они говорили правду!" - написала законодатель.

Карлсон в сентябре 2023 года сообщил швейцарскому журналу Die Weltwoche, что пытался взять интервью у президента России, но получил запрет на это от властей США. Он тогда также подчеркнул, что Вашингтон в течение десятилетий предпринимал попытки получить контроль над всеми американскими СМИ, а большинство работников средств массовой информации боится сказать что-либо, что может быть неприятно людям во власти.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 25 сентября 2023 года заявил: "Мы ежедневно получаем десятки запросов от международных СМИ, в том числе от американских, с просьбой к президенту Путину дать интервью. Мы считаем, что обязательно наступит момент, когда такое интервью потребуется. Но в настоящий момент, когда так или иначе общественность серьезно одурманена русоненавистнической пропагандой, вряд ли кто-то сейчас способен трезво воспринимать анализ ситуации со стороны Путина, его видение будущего. Но мы убеждены, что рано или поздно такой момент настанет".

Песков подчеркнул, что Путин, общаясь с зарубежными СМИ, "всегда предельно откровенен, дает развернутые ответы и всегда поясняет позицию нашей страны". Отвечая на вопрос, может ли президент РФ дать интервью конкретно Карлсону, Песков сказал: "Подождем - увидим".