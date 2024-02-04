В Сеуле заявили о продолжении связей с Москвой по ядерной проблеме Корейского полуострова

Переговоры между заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Руденко и специальным представителем МИД Республики Корея Ким Гоном прошли 2 февраля

СЕУЛ, 4 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и специальный представитель МИД Республики Корея Ким Гон на консультациях в Сеуле обозначили заинтересованность в поддержании связи по ядерной проблеме Корейского полуострова. Об этом сообщило южнокорейское внешнеполитическое ведомство.

По его данным, переговоры между Руденко и Ким Гоном, являющимся спецпредставителем МИД по вопросам мира и безопасности на полуострове, прошли 2 февраля. "<...> Стороны согласились, что поддержание коммуникации по ядерной проблеме Северной Кореи соответствует интересам двух стран", - отмечается в сообщении.

При этом Ким Гон утверждал, что якобы имеющее место "военное сотрудничество" РФ и КНДР угрожает безопасности Европы и Корейского полуострова, и призвал "соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН". МИД РФ ранее неоднократно опровергал утверждения о незаконном сотрудничестве в военной сфере между Москвой и Пхеньяном.

Руденко в ходе визита в Республику Корея также встретился с южнокорейским замминистра иностранных дел Чон Бён Воном и первым заместителем главы МИД Ким Хон Гюном.