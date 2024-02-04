СМИ: США потребовали от Турции дополнительных выплат за хранение и обслуживание F-35

Истребители не передали республике после ее решения приобрести российские зенитные ракетные системы С-400

АНКАРА, 4 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты требуют от Турции дополнительных выплат за хранение и содержание шести американских истребителей пятого поколения F-35A Lightning II, которые не были переданы республике после ее решения приобрести российские зенитные ракетные системы С-400. Об этом пишет газета Aydınlık.

"Как сообщала газета Sabah в конце 2022 года, США требуют от Турции деньги за ангар и расходы на его содержание и обслуживание. США также требуют от Турции дополнительных выплат, заявляя, что в цепочке поставок F-35 возникли перебои и увеличились расходы в связи с исключением из программы турецких компаний, участвующих в производстве", - отмечает Aydınlık.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью телеканалу CNN Türk заявила, что Вашингтон готов вернуть Анкару в программу F-35, если удастся решить вопрос с приобретенными Анкарой российскими зенитными ракетными системами С-400.

Турция была исключена из программы создания F-35 в 2019 году после того, как приобрела С-400. Она производила часть комплектующих, элементы фюзеляжа и некоторые системы для этих самолетов.