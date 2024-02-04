Kyodo: рейтинг поддержки правительства Японии остается на рекордно низком уровне

Согласно результатам исследования агентства, он находится на отметке 24,5%

ТОКИО, 4 февраля. /ТАСС/. Уровень поддержки правительства Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой продолжает оставаться на рекордно низком уровне из-за скандалов вокруг финансовой отчетности членов правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством Kyodo.

Согласно результатам исследования, уровень поддержки правительства находится на отметке 24,5%. Рейтинг кабмина Кисиды находится примерно на таком же уровне в последние месяцы также и по результатам опросов, проводимых другими японскими СМИ. Аналогичный рекордно низкий показатель фиксировался в ноябре прошлого года, в декабре же он поднялся до 25%. Уровень неодобрения действий правительства в то же время находится на отметке 58,9%.

Главная причина низкого рейтинга правительства Кисиды - череда скандалов вокруг финансовой отчетности членов ЛДП. Подавляющее большинство респондентов (84%) уверены, что члены правящей партии не предоставили достаточных объяснений по сложившейся ситуации. При этом 87% опрошенных считают, что ЛДП не удастся восстановить доверие избирателей, подорванное скандалами. Обратную точку зрения выразили только 9,7% респондентов.

Общенациональный опрос Kyodo проводился 3-4 февраля. Общее число его участников не указывается.

Японская прокуратура в настоящее время проводит расследование в связи с масштабным скандалом вокруг нарушений при сборе политических пожертвований. Партийные фракции в ЛДП традиционно устанавливали для своих членов нормативы по сбору средств путем продажи билетов на приемы и вечера, которые приобретали в основном представители бизнеса. В некоторых случаях политики превышали квоты, а фракции возвращали им разницу между установленной нормой и реально собранными средствами, что не было отражено в финансовой отчетности.

Скандал привел к обвалу рейтингов поддержки кабмина до рекордно низких показателей. 15 членов фракции бывшего премьер-министра Синдзо Абэ лишились своих постов в правительстве, в том числе должностей руководителей и заместителей глав ключевых министерств, а также в партийном руководстве. Депутат Ёситака Икэда, один из членов фракции Абэ, был арестован. Руководство ЛДП в ближайшее время планирует распустить замешанные в скандалах внутрипартийные фракции, а сам Кисида обещает сделать все возможное для восстановления доверия со стороны избирателей.