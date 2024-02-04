В Белоруссии в 2024 году на вооружение поступят модернизированный ЗРК, БТР и ударный БПЛА

Заместитель министра обороны по вооружению генерал-майор Андрей Федин отметил, что в 2023 году на вооружение принято более 70 различных образцов вооружения и техники

МИНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Белоруссии планируют в текущем году принять на вооружение модернизированный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-МБ2", новый бронетранспортер и ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил заместитель министра обороны по вооружению генерал-майор Андрей Федин.

"В рамках проводимых опытно-конструкторских работ планируем принятие на вооружение модернизированного зенитного ракетного комплекса "Бук-МБ2", бронетранспортера V-2, ударного беспилотного авиационного комплекса "Чекан-В", - сказал он в интервью телекомпании белорусского Минобороны "ВоенТВ".

Федин проинформировал о том, что в 2023 году "на вооружение принято более 70 различных образцов вооружения и техники". "Наиболее знаковыми поставками в Вооруженные силы явились ударные вертолеты Ми-35М, ракетный комплекс В-300 "Полонез-М", оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", зенитный ракетный комплекс "Тор-М2", - отметил замминистра обороны.

"В текущем году арсенал Вооруженных сил пополнят следующие образцы вооружения: авиационные воинские части пополнятся еще вертолетами Ми-35М, в войска противовоздушной обороны продолжатся поставки зенитных ракетных комплексов "Тор-М2". Будет продолжена поставка средств радиолокации таких как "Противник-ГМ", "Восток", маловысотные радиолокационные комплексы "Роса". В сухопутные войска начнется поставка модернизированных танков Т-72БМ2. В силы специальных операций продолжится поставка модернизированных бронетранспортеров БТР-70МБ. Силы и средства разведки пополнятся комплексами мониторинга воздушной обстановки "Рогнеда", - сообщил генерал-майор. - Мы продолжим закупку беспилотных авиационных комплексов, средств борьбы с ними. Кроме того, постоянное внимание нами уделяется средствам разведки, наблюдения, прицеливания, защиты, экипировки личного состава".

Правильная стратегия

Федин отметил, что опыт конфликта на Украине "подтвердил, что ранее выбранные приоритеты, в части касающейся развития систем вооружения, являются правильными и в значительной корректировки не требуются". "Наша стратегия является неизменной. Первое направление работы - это, безусловно, поддержание в исправном состоянии имеющегося парка вооружений. А второе направление работы - это поэтапное плановое оснащение новыми современными образцами вооружения и техники Вооруженных сил и входящих в них структурных компонентов. В первую очередь, это ракетные войска и артиллерия, противовоздушная оборона, средства разведки, радиоэлектронной борьбы, беспилотные авиационные комплексы, средства борьбы с ними", - пояснил генерал-майор.

Замминистра обороны сообщил, что с учетом опыта украинского конфликта в Белоруссии на постоянной основе проводится работа по повышению уровня защищенности хранимых запасов вооружений и техники. "Проводится плановая работа по совершенствованию систем охраны и обороны арсеналов, баз и складов. Развивается система инженерной укрепленности охраняемых объектов. Мы наращиваем систему борьбы с беспилотными авиационными комплексами, совершенствуем систему противовоздушной обороны", - сказал он.

Федин заявил, что в настоящее время Вооруженные силы Белоруссии "имеют достаточный боевой потенциал, чтобы нанести неприемлемый ущерб любому агрессору". "Кроме того, нашим асимметричным ответом на недружественное действие соседей является размещение на нашей территории тактического ядерного оружия. Этот факт является очень весомым фактором стратегического сдерживания, гораздо более эффективным, нежели вливать огромные средства в закупку вооружений, втягиваться в так называемую гонку вооружений, затрачивая огромные государственные средства", - подчеркнул генерал-майор.