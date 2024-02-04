МИД Ирана: удары США и Британии по Йемену противоречат заявлениям о нежелании эскалации

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

По словам официального представителя ведомства Насера Канани Чафи, Иран расценивает удары, в частности, как нарушение суверенитета и территориальной целостности Йемена

ДУБАЙ, 4 февраля. /ТАСС/. Факт нанесения ударов США и Великобританией по позициям йеменских мятежников-хуситов противоречит заявлениям этих стран о нежелании дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом, как передает агентство Mehr, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи.

По его словам, Иран расценивает удары как нарушение суверенитета и территориальной целостности Йемена и "вопиющие нарушения международного права". США и Британия, подчеркнул Канани Чафи, продолжая наносить подобные удары, угрожают безопасности в мире. В этой связи представитель МИД Ирана заявил о необходимости призвать Вашингтон и Лондон к ответу.

Ранее глава Минобороны Соединенного Королевства Грант Шэппс заявил, что третья совместная серия ударов США и Великобритании по территории Йемена не является эскалацией и стала пропорциональным ответом на действия мятежников-хуситов. В Белом доме, как сообщали американские СМИ, также заверили, что не хотят дальнейшей эскалации ситуации.

Соединенные Штаты и Великобритания, по данным Центрального командования Вооруженных сил США, в субботу нанесли удары по меньшей мере по 13 объектам мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" в Йемене, в результате атаки были поражены 36 целей. Австралия, Бахрейн, Дания, Канада, Нидерланды и Новая Зеландия оказали поддержку американским и британским силам.