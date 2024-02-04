ЦАХАЛ провел рейд на штаб командира бригады ХАМАС в Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Военнослужащие обнаружили там оружие, боеприпасы, военную технику и противотанковые ракеты

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 февраля. /ТАСС/. Израильские военные провели рейд на многоэтажное здание, в котором находился военный штаб командира бригады ХАМАС в городе Хан-Юнис в южной части сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Войска ЦАХАЛ провели целенаправленный рейд на военный штаб командира бригады ХАМАС в многоэтажном здании в Хан-Юнисе, который использовался для управления операциями, и обнаружили там оружие, боеприпасы и военную технику", - говорится в сообщении. "Военнослужащие также нашли противотанковые ракеты в домах террористов", - добавили в пресс-службе.

"В ходе операций в районе Хан-Юниса солдаты ЦАХАЛ уничтожили террориста, который двигался к войскам", кроме того, беспилотник "нанес удары и уничтожил двух террористов", а "истребитель ЦАХАЛ ликвидировал снайпера [палестинской группировки] "Исламский джихад", продолжили в армейском ведомстве. "В ходе другого инцидента террорист бросил две гранаты в солдат ЦАХАЛ и был убит военнослужащими", а "в западной части Хан-Юниса террористы, замеченные вблизи солдат ЦАХАЛ, были убиты в ближнем бою", - добавили военные.

"В северной части сектора Газа военнослужащие ЦАХАЛ ликвидировали 7 террористов ХАМАС", а также "в ходе целенаправленных рейдов на ряд объектов обнаружили семь автоматов, пистолеты, военную технику, боеприпасы и гранаты", продолжили в пресс-службе. Кроме того, "за сутки истребители ЦАХАЛ нанесли удары по ряду террористических объектов ХАМАС", а ВМС Израиля "также атаковали объекты ХАМАС и продолжали поддерживать сухопутные подразделения, обеспечивая огневое прикрытие и наблюдение", указали в пресс-службе.