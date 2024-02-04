В Минздраве Газы заявили, что число жертв от израильских ударов приблизилось к 27,4 тыс.

По информации министерства здравоохранения палестинского анклава, более 66,6 тыс. человек пострадали

КАИР, 4 февраля. /ТАСС/. Число палестинцев, погибших в результате бомбардировок и обстрелов израильскими силами различных районов сектора Газа, приближается к отметке в 27,4 тыс., более 66,6 тыс. человек пострадали. Такие данные привело министерство здравоохранения палестинского анклава.

"Число жертв израильской агрессии с октября прошлого года возросло до 27 365, ранены еще 66 630 человек", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства. В Минздраве Газы указали, что за последние сутки в анклаве по меньшей мере 127 человек погибли, еще 178 получили ранения". Тела некоторых погибших находятся под завалами, медики пока не могут до них добраться.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.