В британском парламенте заявили о неготовности войск к интенсивному военному конфликту

Согласно докладу комитета по обороне Палаты общин, вооруженные силы королевства испытывают нехватку военнослужащих и боевой техники

ЛОНДОН, 4 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Великобритании испытывают нехватку военнослужащих и боевой техники, что делает их неготовыми к военному конфликту высокой интенсивности. Об этом говорится в докладе комитета по обороне Палаты общин (нижней палаты) британского парламента.

Авторы отчета пришли к выводу, что правительство Соединенного Королевства "не сможет добиться желаемого уровня готовности к высокоинтенсивным военным действиям без ускорения реформ, направленных на повышение и поддержание промышленной базы" и на расширение военных возможностей ВС. В частности, депутаты обратили внимание на то, что войска испытывают "кризис при наборе и удержании кадровых военнослужащих и резервистов".

"Постоянное и непрерывное сокращение операций и текущих обязательств привело к тому, что военное командование не обладает ресурсами для проведения подготовки к боевым действиям высокой интенсивности. Наше исследование показало, что, несмотря на возможность развертывания [британских ВС] в кратчайшие сроки и выполнения своих обязательств, готовности к тотальной длительной войне уделяется недостаточно внимания", - заявил председатель комитета Джереми Куин.

Доклад парламентариев был опубликован на фоне обнаружения технических проблем с авианосцем Queen Elizabeth ВМС Великобритании, из-за которых корабль не сможет принять участие в маневрах НАТО Steadfast Defender 2024. Вместо него в учениях будет задействован второй британский авианосец Prince of Wales.