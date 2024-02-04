4 февраля, 09:48
Палестино-израильский конфликт

СМИ: Запад выступил против участия ХАМАС в возможной мирной конференции по Газе

При этом Турция по-прежнему готова инициировать ее, отметила колумнист газеты Sabah Бетюль Уста

АНКАРА, 4 февраля. /ТАСС/. Турция по-прежнему готова инициировать мирную конференцию по ситуации в секторе Газа, но западные страны выступают против участия в ней палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом сообщила колумнист газеты Sabah Бетюль Уста.

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"Несмотря на отсутствие явной оппозиции организации мирной конференции, Запад выступает против участия в ней одной из сторон конфликта - ХАМАС. Турция также подчеркивает свою готовность стать одним из гарантов мира для палестинской стороны своим гуманитарным, политическим и военным присутствием", - пишет Уста.

Она напоминила, что в прошлом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "предлагал организовать международную палестино-израильскую мирную конференцию, в которой бы приняли участие все активные игроки в регионе". 

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