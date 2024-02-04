Глава МИД Израиля осудил нападение на христианских священнослужителей в Иерусалиме

По информации газеты The Times of Israel, 3 февраля двое неизвестных плевали и выкрикивали оскорбления в сторону служителей

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац осудил нападение на христианских священнослужителей в Старом городе Иерусалима.

"Снова отвратительный инцидент с плевками в адрес христианских священнослужителей в Иерусалиме. Я решительно осуждаю безобразные действия по отношению к представителям других религий", - написал Кац в Х (ранее Twitter).

По информации газеты The Times of Israel, 3 февраля двое неизвестных плевали и выкрикивали оскорбления в сторону христианских священнослужителей в Старом городе Иерусалима.