На юге Кабула члены афганского сопротивления атаковали талибов

В результате нападения погибли два человека, еще двое пострадали

ИСЛАМАБАД, 4 февраля. /ТАСС/. Члены афганской повстанческой организации "Фронт национального сопротивления" убили двух представителей движения "Талибан" (запрещено в РФ) на юге Кабула. Об этом сообщается в заявлении фронта, опубликованном на его странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"3 февраля в 10:15 силы "Фронта национального сопротивления" атаковали вражеский лагерь <...>, в результате чего двое талибов были убиты, еще двое получили ранения", - говорится в нем.

Представители "Талибана" пока не комментировали информацию об инциденте.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Несогласные с властью радикалов силы организовали в северо-восточном регионе движение сопротивления. На данный момент два крупнейших таких отряда - "Фронт национального сопротивления" (базируется на севере и северо-востоке страны) и "Фронт освобождения Афганистана" (как правило, действует в южных районах, однако в последнее время его сторонники начали совершать вылазки и на севере страны).