Хуситы сообщили о 48 ударах США и Британии по Йемену в ночь на 4 февраля

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Как заявил военный представитель мятежного движения хуситов "Ансар Аллах" Яхья Сариа, "эти нападения не останутся без ответа"

ДУБАЙ, 4 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы США и Великобритании в ночь на воскресенье нанесли 48 ударов по территории Йемена, утверждает военный представитель мятежного движения хуситов "Ансар Аллах" Яхья Сариа.

В X (ранее Twitter) представитель движения написал, что Сана и ее окрестности подверглись в общей сложности 13 авиаударам, еще 11 ударов были нанесены по провинции Таиз, 9 - по провинции Эль-Ходейда, 7 - по провинции Хаджа, 7 - по провинции Эль-Бейда, 1 - по провинции Саада. Он также заявил, что "эти нападения не останутся без ответа".

США и Великобритания в ночь на воскресенье нанесли удары по 13 объектам хуситов в Йемене. Как сообщило Центральное командование Вооруженных сил США, в результате атаки были поражены 36 целей. Поддержку американским и британским силам оказывали Австралия, Бахрейн, Дания, Канада, Нидерланды и Новая Зеландия.