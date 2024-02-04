AFP: оппозиция в Сенегале выступила против решения президента перенести выборы

Они должны были пройти 25 февраля

ХАРАРЕ, 4 февраля. /ТАСС/. Оппозиционные силы Сенегала выступили против объявленного президентом Маки Салем переноса выборов главы государства, намеченных на 25 февраля. Об этом сообщило агентство AFP.

"Мы намереваемся собраться в 15:00 (18:00 мск - прим. ТАСС) и сообща приступить к предвыборной кампании", - заявил один из кандидатов на пост президента Хабиб Си, слова которого привело агентство. Другой кандидат от оппозиции Калифа Саль ранее призвал всю страну "противостоять" переносу выборов. Экс-премьер-министр Амината Туре расценила решение президента как "беспрецедентное отступление демократии" и призвала "всех демократов и граждан выступить в защиту демократических завоеваний".

Госдеп призвал "участников сенегальского выборного процесса мирно участвовать в важных усилиях с целью скорейшего определения новой даты выборов и обеспечения свободных и равных для всех условий выборов".

3 февраля в телеобращении к нации Саль объявил, что переносит президентские выборы из-за "неразберихи с кандидатами". Новая дата выборов пока не объявлена. Президент подчеркнул, что выборам будет предшествовать "национальный диалог".

Ранее Конституционный совет Сенегала утвердил 20 кандидатов для участия в президентских выборах. Однако по поводу ряда из них возникли острые споры, в том числе из-за того, что у одного из кандидатов есть двойное гражданство.

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) выразило озабоченность в связи с переносом выборов и призвало к диалогу с целью проведения честного и прозрачного голосования. ECOWAS было создано весной 1975 года странами Западной Африки.