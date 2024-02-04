Украинский дипломат считает, что Шольц и Путин могли бы провести встречу

По мнению Андрея Мельника, Запад мог бы более интенсивно искать дипломатический подход к России

БЕРЛИН, 4 февраля. /ТАСС/. Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что Запад мог бы более интенсивно искать дипломатический подход к России. Своим мнением он поделился с телеканалом n-tv.

"Как гражданин, я хотел бы видеть более сильную дипломатическую инициативу со стороны Запада с участием других игроков, в том числе с глобального Юга, особенно Китая и, возможно, Бразилии", - сказал дипломат, который сейчас является послом Украины в Бразилии.

"Почему бы [канцлеру ФРГ Олафу] Шольцу не встретиться с [президентом РФ Владимиром] Путиным? - задался он вопросом. - Ведь были и встречи во время холодной войны, например, в Исландии, где за закрытыми дверями велись открытые обсуждения".

Россия на разных уровнях неоднократно обозначала свою позицию относительно ситуации вокруг Украины. Как отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва всегда была и остается открытой для дипломатического урегулирования кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения, тогда как киевский режим прервал и запретил переговоры с Россией.

Мельник за время работы в Германии регулярно позволял себе недипломатичные и скандальные высказывания, выражал недовольство политикой властей Германии, вступал в открытые дискуссии в социальных сетях.