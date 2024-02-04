NYT: в НАТО обсуждают, выживет ли альянс при Трампе

По информации источников газеты, особенное беспокойство вызывает вопрос, что будет, если Соединенные Штаты "не будут занимать центральное положение" в альянсе

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Представители стран НАТО, в том числе Германии, начали неофициально обсуждать, сможет ли альянс выжить, если президентом США вновь станет Дональд Трамп, который грозил выходом страны из блока. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их данным, страны НАТО обсуждают перспективы альянса при Трампе неофициально. Особенно их беспокоит вопрос о том, что будет, если США "не будут занимать центральное положение" в альянсе.

Издание также пишет, что во властных кругах Германии сложилось представление, что распад НАТО станет "лучшим стратегическим исходом" для России на фоне конфликта на Украине.

Ранее Трамп заявлял, что не верит, что НАТО поможет Соединенным Штатам в случае атаки на страну. По данным газеты Politico, Трамп также говорил, что "НАТО мертва" и США выйдут из альянса. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь утверждал, что США не выйдут из альянса независимо от исхода президентских выборов. Столтенберг также подчеркивал, что никогда не слышал от Трампа высказываний о выходе из блока. Напротив, основная претензия американского политика заключалась в том, что европейские союзники выделяют недостаточно средств на оборону.

В ноябре 2024 года в США пройдут очередные выборы президента. 25 апреля 2023 года Байден заявил, что будет добиваться переизбрания. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.