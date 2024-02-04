СМИ: сторонники президента Сенегала поддержали его решение о переносе выборов

Республиканская оперативная группа призвала сенегальцев доказать свой ответственный подход к решению этого вопроса

ХАРАРЕ, 4 февраля. /ТАСС/. Объединение "Республиканская оперативная группа", в которое входят партия "Альянс за республику" и другие сторонники президента Сенегала Маки Саля, выступило в поддержку объявленного им переноса выборов главы государства.

"Республиканская оперативная группа приветствует и полностью поддерживает решение президента республики, а также призывает сенегальцев доказать свой ответственный подход к решению данного вопроса", - приводит агентство APS текст коммюнике объединения.

3 февраля в телеобращении к нации Маки Саль объявил, что переносит намеченные на 25 февраля президентские выборы из-за "неразберихи с кандидатами". Новая дата выборов пока не объявлена. Президент подчеркнул, что выборам будет предшествовать "национальный диалог".

По данным агентства, президент намерен дождаться выводов созданной парламентом Сенегала комиссии расследования причин, по которым заявки некоторых политиков на участие в выборах были отвергнуты. Создания такой комиссии потребовала Сенегальская демократическая партия, заявка кандидата которой - Карима Вада - была отклонена по причине наличия у него двойного гражданства. Партия обвинила в коррупции некоторых членов конституционного совета, которым было поручено проверить кандидатуры. Саль назвал это "открытым конфликтом" и причиной переноса выборов - решения, к которому он пришел после консультаций с премьер-министром, парламентом, руководителями других органов власти.

Оппозиция поспешила осудить президента и заявила о намерении добиваться проведения выборов 25 февраля, а также начать предвыборную кампанию 4 февраля.