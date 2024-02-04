В Венгрии сообщили, что не будут накладывать вето на увеличение Европейского фонда мира

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто отметил, что республика решила воздержаться от участия в принятии такого решения

БУДАПЕШТ, 4 февраля. /ТАСС/. Венгрия не будет накладывать вето на увеличение Европейского фонда мира, из которого финансируются поставки вооружений на Украину, но сама не станет принимать участие в его работе. Об этом заявил в интервью телеканалу VRT министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, находившийся на неформальной встрече с коллегами из стран Евросоюза в Брюсселе.

Он напомнил, что внешнеполитическая служба ЕС предложила увеличить Европейский фонд мира на €5 млрд в 2024 году, чтобы расширить поставки оружия на Украину. "Поскольку поставки вооружений для нас красная черта, мы не будем принимать в этом участие", - сказал глава МИД. В то же время он признал, что Венгрия "не может и не будет мешать другим делать это". "Они сами несут за это ответственность", - добавил Сийярто, интервью которого было распространено в Будапеште пресс-службой его ведомства.

Отвечая на вопрос, наложила ли Венгрия вето на расширение Европейского фонда мира на саммите ЕС 1 февраля, министр сообщил: "Мы не использовали вето". Однако, уточнил он, Венгрия решила "конструктивно воздержаться" от участия в принятии такого решения. "Это означает, что вы не мешаете делать что-то другим, но сами в этом не участвуете", - пояснил Сийярто.

"Мы ясно дали понять, что не намерены брать на себя какое-либо политическое или финансовое бремя [в связи с Европейским фондом мира]. Если другие хотят поставлять оружие на Украину, то могут делать это под свою ответственность, но мы в этом участвовать не будем", - подчеркнул глава МИД.

Помощь по собственному усмотрению

Сийярто также напомнил, что Венгрия - "одна из немногих стран ЕС, которая не направляет оружие на Украину". "Мы не намерены менять эту политику и не планируем в будущем поставлять туда вооружения. Мы не хотим принимать участие в каких-либо совместных действиях, направленных на поставки оружия", - заявил министр.

Ранее он сообщал, что Венгрия не поддерживает использование Европейского фонда мира для финансирования военных поставок на Украину, будь то смертоносные вооружения или нелетальное снаряжение и оборудование. Будапешт не хочет делать взнос на расширение этого фонда, но готов выделить соответствующую сумму на оказание помощи Украине по собственному усмотрению.

На саммите в Брюсселе 1 февраля лидеры стран ЕС не смогли принять решение об увеличении Европейского фонда мира на €5 млрд для финансирования военных поставок Киеву, на чем настаивали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии сообщества Жозеп Боррель. Дискуссия об увеличении этого фонда была отложена до марта.

Ранее газета Politico сообщала, что одно из компромиссных предложений предусматривало, что Венгрия будет передавать Украине только военное снаряжение (обмундирование, медикаменты, средства связи), а Германия, являющаяся крупнейшим военным спонсором Украины в ЕС, получит дополнительную компенсацию за свои поставки вооружений и боеприпасов украинской армии.

Европейский фонд мира был учрежден в 2021 году для финансирования усилий Евросоюза в области обороны и безопасности, в том числе миротворческих операций. Однако после начала конфликта на Украине он стал использоваться для компенсации затрат стран сообщества на поставки вооружений украинской армии.