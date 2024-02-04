Президент Египта и глава МИД Франции отметили ключевую роль БАПОР в вопросах помощи Газе

Абдель Фаттах ас-Сиси и Стефан Сежурне также согласились с тем, что принцип двух государств послужит стабилизации ситуации на Ближнем Востоке

КАИР, 4 февраля. /ТАСС/. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) играет ключевую роль в поддержке жителей сектора Газа. Уверенность в этом выразили министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне и президент Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на встрече в Каире.

"Стороны отметили ключевую роль, которую БАПОР играет в вопросе оказания помощи жителям Газы, особенно - в свете гуманитарной катастрофы, которую они в настоящий момент переживают и которая требует поддержки со стороны всех международных инстанций, специализирующихся на поставках гуманитарной помощи", - написал официальный представитель египетского президента Ахмед Фахми на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Ранее несколько стран, включая США, Великобританию, Германию и Канаду, объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений в связях с радикальным движением ХАМАС, однако большая часть стран Евросоюза пока продолжают дотации.

Ас-Сиси и Сежурне также согласились с тем, что принцип двух государств "является основой для всеобъемлющего урегулирования палестинского вопроса" и послужит стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Стороны подчеркнули, что ни Египет, ни Франция не приемлют принудительного переселения палестинцев с их территорий, и договорились продолжать координацию усилий с целью "скорейшего прекращения огня" и обмена удерживаемых в Газе израильских заложников на палестинских заключенных.

После Египта Сежурне планирует посетить Иорданию и Израиль, откуда отправится в Рамаллу (Палестина). Его ближневосточное турне, начавшееся в субботу, завершится 6 февраля.