МИД Палестины призвал ввести санкции против израильского министра нацбезопасности

В министерстве отметили, что Итамара Бен-Гвира является человеком, "представляющим угрозу для безопасности всего региона"

КАИР, 4 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Палестины призвало наложить санкции на министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира как на человека, "представляющего угрозу для безопасности всего региона". Соответствующее заявление размещено на странице палестинского внешнеполитического ведомства в X (ранее Twitter).

"МИД Палестины требует введения международных санкций в отношении Бен-Гвира как человека, который представляет собой прямую угрозу безопасности и стабильности всего Ближневосточного региона", - подчеркнули в министерстве.

Палестинский МИД выступил с этим призывом после публикации издания The Wall Street Journal, в которой израильский министр раскритиковал поставки гуманитарной помощи в Газу. "Вместо того чтобы оказать полную поддержку Израилю, [президент США Джо] Байден занят предоставлением Газе гуманитарной помощи и топлива, которые переходят к [сторонникам палестинского движения] ХАМАС", - привела газета заявление политика.

Слова Бен-Гвира в ведомстве расценили как "вопиющее подстрекательство к уничтожению палестинского народа в секторе Газа". В палестинском МИД также обвинили израильского министра в дегуманизации жителей Газы и в стремлении принудить их к переселению. Своим поведением, подчеркивается в заявлении, Бен-Гвир нарушает все резолюции Совета безопасности ООН, принятые по палестинскому вопросу, и постановления международного суда, а потому "представляет собой опасность для всего региона" и должен быть внесен в международные санкционные списки.

Ранее высказывания Бен-Гвира осудили министр в военном кабинете Израиля Бени Ганц и лидер оппозиции страны Яир Лапид. По их словам, эти заявления наносят ущерб международным отношениям и военным усилиям Израиля.