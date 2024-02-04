Нанголо Мбумбу привели к присяге в качестве президента Намибии

Новый глава государства назначил вице-президентом главу МИД Нетумбо Нанди-Ндаитву

ХАРАРЕ, 4 февраля. /ТАСС/. Вице-президент Намибии Нанголо Мбумба приведен к присяге в качестве нового президента страны. Он заменит 82-летнего Хаге Гейнгоба, который умер 4 февраля рано утром от рака. Прямая трансляция из президентского дворца в Виндхуке велась на странице газеты Namibian Sun в Х (ранее Twitter).

Новый президент Намибии назначил вице-президентом главу МИД Нетумбо Нанди-Ндаитву.

Хаге Гейнгоб, родившийся 3 августа 1941 года, был избран президентом Намибии в ноябре 2019 года. Ранее избирался в ноябре 2014 года.

В 2021 году Хаге Гейнгоб дал интервью ТАСС, в котором отметил, что СССР всегда помогал Намибии. Он выразил надежду, что теперь Россия сможет более плодотворно сотрудничать с Намибией, особенно в сфере сельского хозяйства. Говоря о саммите Россия - Африка, Гейнгоб подчеркнул, что такие встречи "укрепляют отношения" между странами и, таким образом, "нет только одного полюса, силы, которая диктует миру". По его словам, "дружба между россиянами и африканцами обновляется", обе стороны планируют "двигаться дальше, не враждуя при этом ни с кем".