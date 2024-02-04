На Украине сменили главу Запорожской областной администрации

Этот пост занял Иван Федоров

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ивана Федорова главой подчиненной Киеву Запорожской областной администрации.

"Назначить Федорова Ивана Сергеевича главой Запорожской областной государственной администрации", - говорится в указе, опубликованном на сайте главы украинского государства.

Указ датирован 2 февраля, однако опубликован лишь в воскресенье.

Также опубликован указ об увольнении Юрия Малашко с этой должности. Малашко возглавлял администрацию с февраля 2023 года, до этого он работал в Службе безопасности Украины.

23 января кабинет министров Украины согласовал увольнение Малашко с поста главы администрации и одобрил назначение на эту должность Ивана Федорова. Причины перестановок не уточнялись.