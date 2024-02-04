Сийярто согласился с решением саммита ЕС о выделении Украине €50 млрд

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что для Будапешта было важно создание механизма контроля за расходованием денег и чтобы замороженные средства из европейских фондов, причитающиеся стране, не передавали Украине

БУДАПЕШТ, 4 февраля. /ТАСС/. Решение об оказании финансовой помощи Украине в размере €50 млрд в течение четырех лет, принятое 1 февраля на саммите Евросоюза, полностью устраивает Будапешт. Об этом заявил в интервью телеканалу VRT министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в неформальной встрече с коллегами из стран ЕС в Брюсселе.

Он подчеркнул, что для Венгрии были важны две вещи: чтобы был создан механизм контроля за расходованием денег и чтобы замороженные средства из европейских фондов, причитающиеся Венгрии, не были переданы Украине. Поскольку решения саммита соответствовали ожиданиям Венгрии по обоим направлениям, у нее "не было оснований для того, чтобы не поддержать предложение", пояснил глава МИД. "Нас это устраивает", - сказал Сийярто, интервью которого распространено в Будапеште пресс-службой его ведомства.

На предыдущем саммите 14-15 декабря 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал предоставление Украине €50 млрд в течение 2024-2027 годов, предложив выделять эти деньги постепенно, на ежегодной основе и при строгом контроле за расходованием средств. Когда журналисты обратили внимание, что не все требования Венгрии были выполнены, Сийярто предпочел не вдаваться в детали, повторив, что решение от 1 февраля всех устраивает. При этом он отверг предположение, что на саммите шел какой-то торг. "Это не базар, это не была торговля. Мы не пытаемся увязать вещи, которые не имеют друг к другу никакого отношения", - заверил министр.

Объясняя, почему Венгрия выражала опасения, что причитающиеся ей средства ЕС окажутся на Украине, Сийярто сказал: "Если вы, будучи членом ЕС, не получаете средства, которые вам причитаются, то у вас возникают подозрения, что кто-то из партнеров на стороне, возможно, получит за счет этого финансовую поддержку. Но мы получили гарантии, что этого не произойдет".

"С другой стороны, для нас было очень важно, чтобы был создан механизм пересмотра [решения], чтобы каждый год можно было посмотреть, как расходовались деньги, выделенные Украине. Теперь Еврокомиссия ежегодно будет готовить отчет, на основе которого Евросовет будет составлять рекомендации", - сказал министр.

Он также отметил, что €50 млрд, выделяемые по решению саммита Евросоюза, будут использованы не на военную помощь Украине, а на поддержку функционирования государства, в том числе в экономической и социальной областях. "Это очень важно для нас, поскольку мы одна из немногих стран ЕС, которая не направляет оружие на Украину", - подчеркнул Сийярто.