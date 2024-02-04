Главы МИД Таджикистана и Киргизии подписали программу сотрудничества

Сироджиддин Мухриддин отметил, что Душанбе намерен развивать отношения с Бишкеком

ДУШАНБЕ, 4 февраля. /ТАСС/. Министры иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин и Киргизии Жээнбек Кулубаев подписали программу сотрудничества внешнеполитических ведомств на 2024-2025 годы, а также обсудили вопросы отношений государств. Церемония подписания состоялась в МИД Таджикистана в ходе официального визита Кулубаева в Душанбе, передает корреспондент ТАСС.

Также главы МИД провели встречу в узком и расширенном составах. В ходе встречи в расширенном составе Кулубаев отметил, что 16 мая 2008 года между государствами был подписан меморандум о создании Межгосударственного координационного совета и Совета министров иностранных дел Таджикистана и Киргизии. "В этой связи предлагаем вам <...> возобновить работу Совета министров иностранных дел", - сказал он. Кулубаев также подчеркнул, что урегулирование вопроса границы между государствами "позволит сторонам активизировать взаимодействие во всех сферах, представляющих взаимный интерес".

Глава МИД Таджикистана отметил, что республика намерена развивать отношения с Киргизией. "Задачу на нынешнем этапе видим в последовательном развитии межгосударственных связей во всех областях", - сказал Мухриддин.

Кулубаев прибыл с официальным визитом в Душанбе по приглашению главы МИД Таджикистана. По данным киргизского МИД, визит продлится до 5 февраля. В МИД Таджикистана сообщали, что Кулубаева также примет президент Эмомали Рахмон.

Отношения между Таджикистаном и Киргизией ранее неоднократно обострялись из-за того, что страны не завершили процесс делимитации границы, протяженность которой составляет более 980 километров. Переговоры об этом ведутся с 2002 года. На спорных участках границы периодически возникают конфликты, один из наиболее крупных случился в сентябре 2022 года, когда стороны применили вооружение. В Бишкеке тогда сообщали, что в результате погибли 59 человек, в Душанбе сообщали о гибели более 40 жителей республики.

В 2023-2024 годы правительственные комиссии неоднократно проводили встречи по урегулированию пограничного вопроса. По словам руководителей Государственных комитетов национальной безопасности Таджикистана Саймумина Ятимова и Киргизии Камчыбека Ташиева, им удалось выработать общий подход, согласовать доступ к объектам на приграничной территории и более 90% линии госграницы.