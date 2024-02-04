Нетаньяху заявил, что Израиль принимает собственные решения, даже когда нет согласия с США

По словам премьер-министра еврейского государства, Израиль ценит поддержку, которую получает от администрации президента США Джо Байдена с начала палестино-израильского конфликта

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 февраля. /ТАСС/. Глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство принимает собственные решения даже в тех случаях, когда нет согласия по этим вопросам с Вашингтоном. Соответствующее заявление премьер сделал на еженедельном заседании правительства Израиля.

"Как суверенное государство, которое борется за свое существование и свое будущее, мы [Израиль] принимаем собственные решения даже в тех случаях, когда нет согласия с нашими американскими друзьями", - распространила канцелярия высказывания премьера. "Мне не нужна помощь в налаживании отношений с США и международным сообществом", - добавил Нетаньяху, отметив, что "занимается этим уже годы", "неуклонно отстаивая национальные интересы [Израиля]".

"Мы [Израиль] очень ценим поддержку, которую мы получили от администрации [президента США Джо] Байдена с начала войны [в секторе Газа 7 октября 2023 года] в области [поставок] вооружения, в международных организациях, в отправке сил в регион и во многом другом. Нельзя сказать, что у нас [Израиля и США] нет разногласий, но на сегодняшний день нам удалось их преодолеть взвешенными решениями", - продолжил глава израильского кабмина. "Израиль - суверенное государство", - добавил он.

Ранее 4 февраля министр в военном кабинете Израиля Бени Ганц и лидер оппозиции страны Яир Лапид осудили заявления главы входящей в правящую коалицию ультраправой партии "Оцма Ехудит" ("Еврейская сила") и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в интервью газете The Wall Street Journal о действиях Байдена и потенциальных шагах бывшего главы Белого дома Дональда Трампа. В частности, Ганц попросил Нетаньяху призвать Бен-Гвира "к порядку".