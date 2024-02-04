Депутат Рады заявил о критической для ВСУ ситуации на фронте

По словам Егора Чернева, именно это Киев всячески пытается довести до сведения Вашингтона

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя стала критической из-за нехватки боеприпасов, признал зампредседателя комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной рады Егор Чернев.

По его словам, именно это Киев всячески пытается довести до сведения США. "Мы [сообщаем], что не собираемся сдаваться и ищем альтернативные пути, как обеспечить Украину вооружением, в частности, усиливая нашу поддержку со стороны ЕС. Евросоюз в свою очередь, понимая проблематику внутри США, также пытается отстаивать наш вопрос там. То есть мы делаем и со своей стороны, и пытаемся доносить через медиа США, что это критическая уже ситуация становится на поле боя у нас из-за нехватки снарядов", - сказал он в эфире телеканала "Рада", комментируя проблему с выделением помощи Киеву со сторону Вашингтона.

Администрация США почти четыре месяца назад направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывались в последние месяцы против дальнейшего оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) ранее предупреждал о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются.