Армия Израиля сообщила о нанесении новых ударов по объектам "Хезболлах" в Ливане

В армейской пресс-службе отметили, что истребители атаковали пусковую установку и наблюдательные пункты в окрестностях Блиды и Мейс-эль-Джабаля

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 февраля. /ТАСС/. Израильские военные нанесли новые авиаудары по объектам шиитской организации "Хезболлах" в Ливане. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад [израильские] истребители нанесли удар по пусковой установке, где действовали террористы "Хезболлах", а также по наблюдательным постам "Хезболлах" в окрестностях Блиды и Мейс-эль-Джабаля на юге Ливана. Кроме того, по террористической ячейке в районе Блиды на юге Ливана был нанесен удар танковым огнем", - говорится в сообщении.

Помимо этого, указали в пресс-службе, после сирен воздушной тревоги, прозвучавших ранее в некоторых районах на севере Израиля, был зафиксирован запуск нескольких снарядов по израильской территории со стороны Ливана. "В ответ Армия обороны Израиля нанесла удары по источникам огня", - отмечается в сводке.