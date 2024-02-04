Зеленский посетил позиции ВСУ на запорожском направлении

По данным пресс-службы президента Украины, он заслушал информацию об оперативной обстановке

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подконтрольной Киеву части Запорожской области, утверждает его пресс-служба.

"Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в районе села Работино", - говорится в сообщении на сайте офиса главы украинского государства.

По данным пресс-службы, Зеленский заслушал информацию об оперативной обстановке от командующего оперативной группировкой войск "Запорожье" Владимира Горбатюка.

3 февраля в Минобороны РФ сообщили, что потери ВСУ на запорожском направлении за неделю превысили 385 военных. 4 февраля в ведомстве проинформировали, что за сутки ВСУ потеряли на запорожском направлении до 45 военнослужащих, а также боевую машину РСЗО "Град".