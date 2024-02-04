Эстония направила Еврокомиссии предложения по усилению контроля за Telegram

Премьер-министр страны Кая Каллас заявила, что через платформу распространяется много дезинформации, а некоторые каналы служат благодатной почвой для экстремистских групп

ВЕНА, 4 февраля. /ТАСС/. Эстония направила Еврокомиссии (ЕК) свои предложения по усилению регулирования в отношении мессенджера Telegram, так как платформу якобы используют экстремисты и распространители дезинформации. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас газете Die Presse.

"Мы направили в Европейскую комиссию наши опасения по поводу платформы Telegram. Через эту платформу распространяется много дезинформации, а некоторые каналы Telegram служат благодатной почвой для экстремистских групп. Чтобы противостоять этой угрозе, нам необходимо усилить регулирование и в то же время повысить медиаграмотность населения", - считает глава эстонского правительства.

Ранее Еврокомиссия призвала Telegram назначить юридического представителя для обеспечения связи с ЕК с целью контроля контента в рамках Акта цифровых услуг Евросоюза до 17 февраля.

Акт о цифровых услугах ЕС вступил в действие в августе 2023 года. Юридический документ возложил на операторов соцсетей полную юридическую ответственность за размещенный на их площадках третьими лицами контент. Его цель - обеспечение контроля контента в соцсетях, для верификации которого Еврокомиссия поддерживает сеть так называемых независимых контролеров фактов. Еврокомиссия, в частности, требует, чтобы любая информация, маркированная контролерами фактов как недостоверная, удалялась из соцсетей автоматически, на уровне алгоритмов.

Операторам, которые не смогут обеспечить выполнения этих требований, грозит штраф или блокировка в ЕС. Документ содержит разветвленную классификацию нелегальной информации, в которую, в частности, входят пропаганда ксенофобии, призывы к ненависти, насилию или терроризму.