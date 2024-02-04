Польша распространила навигационное предупреждение для пилотов на восточной границе

К тексту документа прикреплена фотография, на которой указаны районы, граничащие с Россией, Белоруссией и Украиной

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Польша распространила навигационное предупреждение для пилотов гражданских самолетов, находящихся в пограничных районах с Россией, Украиной и Белоруссией, о возможной "угрозе с восточной границы". Об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил Польши в X (ранее Twitter).

"Документ ставит своей целью заранее сообщить гражданской авиации о возможной более активной деятельности ВВС в восточной части воздушного пространства страны в качестве ответа на угрозу с восточной границы. Навигационное предупреждение о незапланированных военных мероприятиях, связанных с обеспечением безопасности государства является сообщением планового характера в случаях, когда необходимо обеспечить безопасность аэронавигации в воздушном пространстве страны", - заявило оперативное командование Вооруженных сил Польши.

"Воздушным судам рекомендуется в неконтролируемой зоне класса G в опубликованных Польским агентством аэронавигации зонах ответственности Службы аэронавигационной информации сохранять настройки радиосвязи "воздух - земля" на соответствующих каналах связи с подразделениями этой службы. Дополнительно рекомендуется включение транспондера (самолетного радиолокационного ответчика) в режиме A, C и S", - говорится в навигационном предупреждении. К тексту документа прикреплена фотография, на которой указаны районы действия предупреждения. Это территории, граничащие с Россией, Белоруссией и Украиной.