Салливан счел уловкой предложение конгрессменов о помощи Израилю без средств для Киева

Администрация президента Джо Байдена убеждена в том, что "безопасность Израиля священна и не должна становиться частью политической игры", подчеркнул помощник президента США по национальной безопасности

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал уловкой рассмотрение в Палате представителей Конгресса законопроекта, предусматривающего направление $17,6 млрд на помощь Израилю без выделения дополнительных средств на поддержку Украины.

"Мы предельно ясно заявляли, что нам нужно справиться со всеми крупными вызовами, стоящими перед США в сфере национальной безопасности. Это поддержка Израиля, это война на Украине, это Индо-Тихоокеанский регион и это защита границы. Прямо сейчас в Сенате предпринимаются двухпартийные усилия, направленные на достижение именно этой цели. Мы считаем, что уловку Палаты представителей, а мы расцениваем то, над чем работает Палата представителей, как уловку, нельзя считать серьезным стремлением разобраться с задачами в области нашей национальной безопасности", - сказал Салливан в эфире телекомпании NBC.

Администрация Байдена убеждена в том, что "безопасность Израиля священна и не должна становиться частью политической игры", отметил Салливан. "Вместе с тем мы считаем, что правильным будет разработать всеобъемлющий законопроект, и именно над этим сейчас работает двухпартийная группа сенаторов", - добавил помощник Байдена.

"Президент поддержит всеобъемлющий пакет. Он не видит смысла делать это по частям", - сказал Салливан, рассуждая на эту тему в эфире телекомпании ABC.

Группа конгрессменов США представила указанный законопроект в субботу. Палата представителей Конгресса, как планируется, проголосует по нему на следующей неделе, заявил ее спикер Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана). Он отметил, что американские сенаторы намерены вскоре представить текст законопроекта, предусматривающего выделение по запросу вашингтонской администрации средств на помощь Израилю, Украине, ужесточение пограничного контроля на южной границе страны, а также на другие нужды. Говоря о сенаторах, Джонсон подчеркнул: "Их руководство понимает, что, не включив Палату [представителей] в переговоры, они исключили возможность быстрого рассмотрения любого законопроекта".

Запрос американских властей

Администрация США почти четыре месяца назад направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывались в последние месяцы против дальнейшего оказания Киеву финансовой помощи. Джонсон ранее предупреждал о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются.