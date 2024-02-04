Германский политик предложил создать "оборонительный союз" в Европе

Евросоюз должен быть игроком на мировой арене, а не пешкой в руках других, заявил премьер федеральной земли Гессен Борис Райн

БЕРЛИН, 4 февраля. /ТАСС/. Европе нужно укреплять свою безопасность, создавая "оборонительный союз". Такое мнение высказал германский региональный политик, премьер федеральной земли Гессен Борис Райн.

"ЕС сталкивается с самым большим вызовом с момента основания. ЕС должен быть игроком на мировой арене, а не пешкой в руках других, - приводит его слова газета Bild. - Именно поэтому мы хотим сильного союза безопасности с совместной обороной, европейским ядерным зонтиком, с надежными границами и защитой критической инфраструктуры".

"Мы хотим создать настоящий оборонительный союз, в котором национальные армии в Европе хорошо оснащены и скоординированы друг с другом", - сказал Райн.