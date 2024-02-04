В Дакаре силовики разогнали демонстрацию оппозиции

Они протестовали против переноса даты президентских выборов, сообщило Agence France-Press

ПРЕТОРИЯ, 4 февраля. /ТАСС/. Силовики применили спецсредства, включая слезоточивый газ, для разгона людей, собравшихся по призыву оппозиции в Дакаре в знак протеста против переноса даты президентских выборов. Об этом сообщило Agence France-Press.

Акция проводилась на кольцевой развязке одной из главных столичных автодорог, отмечает агентство. Информации о возможных пострадавших нет. Демонстрация была организована по инициативе оппозиционеров, которые намеревались участвовать в президентских выборах в качестве кандидатов. Они добиваются от властей сохранения первоначального графика голосования.

3 февраля в телеобращении к нации президент Сенегала Маки Саль объявил, что переносит президентские выборы из-за "неразберихи с кандидатами". Ранее Конституционный совет Сенегала утвердил 20 кандидатов для участия в президентских выборах. Однако по поводу некоторых из них возникли споры, в том числе в связи с тем, что у одного из кандидатов есть двойное гражданство.

Выборы должны были состояться 25 февраля. Новая дата голосования пока не объявлена. Президент подчеркнул, что выборам будет предшествовать "национальный диалог". Радиостанция RFI передает, что подготовка выборов может занять до шести месяцев. Президентские полномочия Саля истекают 2 апреля. Ранее он заявил, что не будет добиваться очередного переизбрания на пост главы государства.