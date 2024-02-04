Глава МИД Израиля заявил о работе над выведением БАПОР из сектора Газа

Исраэль Кац назвал агентство частью проблемы, а не ее решением

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Израиля работают над приостановкой в секторе Газа деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом заявил министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац.

"БАПОР, замешанное в террористической деятельности ХАМАС в Газе, увековечивает ложную версию о необходимости возвращения палестинских "беженцев" в Израиль. Мы активно работаем над выведением БАПОР из Газы. Они часть проблемы, а не часть ее решения", - написал он в X (ранее Twitter).

Ранее несколько стран, включая США, Великобританию, Германию и Канаду, объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений в связях с радикальным палестинским движением ХАМАС. Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые якобы причастны к нападению боевиков ХАМАС на Израиль, совершенному 7 октября 2023 года.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ было учреждено в 1949 году. В его задачи входит предоставление медицинской, социальной, продовольственной помощи и образования 5,9 млн беженцев в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в Иордании, Ливане, Сирии. БАПОР финансируется за счет добровольных взносов государств - членов ООН, а также стран Евросоюза и международных неправительственных организаций.