Удар по Лисичанску, списки по военкоматам и российский Крым. События вокруг Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по пекарне в городе Лисичанске под Луганском, погибли 28 человек. Удар нанесен в условиях, когда украинские силы не могут противостоять постепенному продвижению ВС РФ в Харьковской области, а их собственное контрнаступление захлебнулось.

В обстановке нехватки людей на фронте украинские военкоматы захватывают людей прямо на улицах, что уже натыкается на сопротивление: граждане начали составлять списки работников мобилизационных центров. Одновременно даже наиболее стойкие союзники Украины - например, Польша - признают, что Крым Киеву не вернуть.

ТАСС собрал основное о ситуации на Украине и вокруг нее.

Ход спецоперации

ВС РФ освободили поселок Табаевка в Харьковской области.

Российские силы за неделю отразили почти сотню атак на пяти направлениях. Также ВС РФ улучшали положение по переднему краю на купянском и донецком направлениях, занимали более выгодные рубежи на краснолиманском. На херсонском направлении предпринимались упреждающие действия.

Потери ВСУ составили 6 950 человек убитыми и ранеными, 26 военнослужащих сдались в плен.

Украинская сторона потеряла также 19 танков, 70 бронемашин, 203 автомобиля, 88 орудий, 6 машин РСЗО, 4 САУ, 11 лодок. Российские силы поразили 7 пусковых установок ЗРК (в том числе французского и германского производства), 6 радиолокационных станций, 7 складов боеприпасов, склад горючего.

ВКС России перехватили и уничтожили 20 ракет противника (в том числе HARM), управляемую авиабомбу JDAM, 53 снаряда РСЗО (в том числе HIMARS), 520 беспилотников.

Удар по Лисичанску

ВСУ нанесли в субботу удар по пекарне в Лисичанске (ЛНР). В районе происшествия было многолюдно, как обычно по выходным.

Погибли как минимум 28 человек, в том числе ребенок и беременная женщина. Завалы разбирали около суток.

На борьбу с произволом

Граждане Украины начали собирать списки сотрудников военкоматов, рассказал экс-премьер страны Николай Азаров. Это происходит на фоне участившихся случаев сопровождающейся насилием принудительной мобилизации, в том числе в транспорте.

Азаров отмечает, что учащаются случаи неповиновения, которые "тщательно замалчиваются прессой". Так что составление списков "является предвестником начала расправ".

О Крыме

Президент Польши Анджей Дуда усомнился в возможности Украины вернуть себе Крым. "Фактически, если посмотреть на историю, Крым находился в руках России большую часть времени", - признал политик.

Высказывание вызвало резонанс в Польше, однако, даже подтвердив поддержку Киева, Дуда не стал дезавуировать свои слова.

"Несокрушимая" поддержка

Между странами ЕС возникли разногласия относительно источника поставки снарядов Украине. Консолидированная позиция сообщества - вложение средств в собственное производство.

Одновременно Чехия настаивает, что боеприпасы нужно приобретать за пределами ЕС и купленное немедленно поставлять Киеву.

Венгрия же вообще отказывается оплачивать поставки снарядов Украине, предлагая оплачивать лишь нелетальное снаряжение. В Будапеште не хотят "в этом участвовать" и считают, что "не обязаны платить деньги на эти цели", подчеркнул глава МИД Петер Сийярто. При этом блокировать поставки других европейских стран в Венгрии не планируют.

Одновременно группа американских конгрессменов подготовила законопроект о выделении средств Израилю, причем, вопреки позиции Белого дома, положения о поддержке Украины в документе нет.

Бездействие "Дии"