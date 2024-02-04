Губернатор Техаса считает, что ограждения из проволоки снижают нелегальную миграцию

Грег Эбботт заявил, что его штат продолжит противостоять наплыву нелегальных мигрантов из Мексики

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что его штат продолжит противостоять наплыву нелегальных мигрантов из Мексики, в том числе за счет установки проволочных ограждений, которые снижают число мигрантов в тысячи раз.

"На участке в городе Игл-Пасс в Техасе, который мы оснастили колючей проволокой, ранее границу переходили от 3 000 до 4 000 человек в день. За последние три дня мы в среднем фиксировали переход всего трех человек", - сказал он в эфире телеканала Fox News.

По словам Эббота, сопротивление американцев дает понять, что они могут защитить границу и что президенту США Джо Байдену "не следует останавливать это".

"Губернаторы более половины штатов объединились, чтобы поддержать очень важный тезис, который заключается в том, что американской конституцией нам даровано право на самозащиту, если штату неизбежно грозит ущерб или вторжение. Очевидно, что Техасу грозит и первое, и второе. Губернаторы объединяются вокруг Техаса, чтобы поддержать наше право на самозащиту и установку колючей проволоки, что позволило нам значительно снизить [число нелегальных мигрантов, которые переходят границу]", - добавил Эбботт.

22 января телеканал Fox News сообщил, что Верховный суд США принял решение убрать проволочное ограждение длиной 30 миль (около 48 км) на границе в Техасе, установленное в рамках борьбы Эбботта с наплывом мигрантов. Решение суда позволяет пограничному патрулю на время судебного процесса перерезать проволоку, размещенную вдоль границы.

Национальная гвардия штата Техас заблокировала допуск сотрудников федеральной пограничной службы на участок границы с Мексикой длиной около 4 км вдоль реки Рио-Гранде. Власти штата неоднократно заявляли, что администрация США не осуществляет охрану границы должным образом, а это привело к росту нелегальных мигрантов. Техас начал высылать их на автобусах в крупные американские города, в том числе в Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.