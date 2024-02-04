В Болгарии назвали зеленую политику ЕС причиной протестов сельхозпроизводителей в Европе

Министр сельского хозяйства и продовольствия республики Кирил Вытев отметил, что одной из проблем в отрасли является несправедливое распределение компенсаций потерь по всей цепочке производства

СОФИЯ, 4 февраля. /ТАСС/. Причиной массовых протестов сельхозпроизводителей в Европе стала зеленая политика Евросоюза, не учитывающая реальностей сегодняшнего дня. Об этом в интервью телеканалу BTV заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Болгарии Кирил Вытев.

"Все производители сельхозпродукции в Европе имеют три общих проблемы. Первое - Европейский союз прилагает слишком амбициозную программу по экологии и "зеленым мерам", которая предусматривает запрет на использование различных видов удобрений и препаратов для защиты растений. Большая ошибка в том, что запрет применяется еще до того, как будут разработаны альтернативные варианты, что ведет к снижению урожайности и высокой себестоимости продукции. Второе - несправедливое распределение компенсаций потерь по всей цепочке производства сельхозпродукции. Третья причина - незаконная конкуренция в связи с демпинговым экспортом продукции из третьих стран (Украины - прим. ТАСС). Это проблемы, которые касаются всех производителей сельхозпродукции Европы", - сообщил министр. Вытев проинформировал, что переговоры с болгарскими земледельцам, заявившими о готовности к проведению массовых акций протестов, продолжаются, обсуждается реальная помощь, которую могут и готовы оказать власти.

Переговоры с властями

В воскресенье состоялась встреча премьер-министра Николая Денкова и представителей заинтересованных министерств с лидерами сельскохозяйственной отрасли, по итогам которой была заявлена готовность оказания помощи со стороны государства. "Провели конструктивные переговоры, сделали предложения о помощи земледельцам на базе гарантированного бюджета, который основан на перераспределении расходов в рамках имеющихся средств. Разным отраслям предложен различный объем помощи", - сообщил на Денков на брифинге.

Представители отрасли заявили о готовности обсудить с коллегами предложения правительства и дать свой ответ властям не позднее понедельника. Подготовка общенациональной акции протеста сельхозпроизводителей в Болгарии, которая была объявлена на 6 февраля, продолжается.

Денков сообщил, что принял решение отказаться от визита в США, запланированного на следующую неделю, в связи с необходимостью завершить переговоры с представителями аграрного сектора, но в Соединенные Штаты отправятся болгарские министры финансов, энергетики и экономики.